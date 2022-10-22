ua ru
Сб, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одеській області пролунали вибухи

Новость на русском →
Одеська область, Субота 22 жовтня 2022 08:46
В Одеській області пролунали вибухи Фото: на Одещині прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 22 жовтня під час масштабної повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибуху в небо здіймається стовп диму. Також мешканці окремих населених пунктів заявили, що у них зникло світло.

Вранці 22 жовтня у всій Україні оголосили повітряну тривогу. Тим часом у мережі пишуть про масові прольоти ворожих ракет над країною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі збільшилося до 10 одиниць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вибух
NEWS
Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі
Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції