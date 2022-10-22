ua ru
Сб, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області працює ППО

Новость на русском →
Київська область, Субота 22 жовтня 2022 08:50
У Київській області працює ППО Ілюстративне фото: у Київській області працює ППО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканців Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони у суботу, 22 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.

"Мешканці Київщини! Перебувайте в укриттях. В області працює ППО", - написав він.

Зазначимо, що раніше Telegram-канали повідомляли про те, що в області піднявся клуб диму після вибухів.

Кулеба нагадав усім жителям про заборону на фото- та відеофіксацію роботи ППО, ворожих об’єктів та їхнього падіння.

Нагадаємо, вчора мешканців Київської області попереджали про те, що у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів.

Також нещодавно у Вишгородському районі місцевий мешканець знайшов російський дрон "Орлан 10".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область
NEWS
Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі
Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції