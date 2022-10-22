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У Хмельницькому та області чути вибухи. Місто без світла

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Хмельницький, Субота 22 жовтня 2022 09:10
У Хмельницькому та області чути вибухи. Місто без світла Фото: у Хмельницькому та області чути вибухи (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 22 жовтня, у Хмельницькому та області чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"В Хмельницькій області чути вибухи. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" - написав він.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин також підтвердив вибух у обласному центрі.

"Друзі, залишайтеся в укриттях. Є вибух. Поки без деталей", - констатував він.

Оновлено 9.11. Після вибуху у Хмельницькому, місто залишилось без світла. Містян просять зробити запаси води.

"Хмельничани, місто без світла. Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне", - йдеться в повідомленні Хмельницької міської ради.

Оновлено 9.34. За даними Гамалія, ворог продовжує ракетний обстріл Хмельницької області.

"До завершення повітряної тривоги, залишайтеся в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких! Деталі згодом", - написав він в Telegram.

Як повідомлялось, вранці 22 жовтня під час масштабної повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи, а в Київській працює ППО.

Нагадаємо, вранці, 22 жовтня, Росія вдалась до чергового масованого удару по Україні. В низці областей пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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