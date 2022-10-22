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Енергетична тривога. У Києві та ще чотирьох областях відключатимуть світло

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Україна, Субота 22 жовтня 2022 09:37
Енергетична тривога. У Києві та ще чотирьох областях відключатимуть світло Фото: відключення електроенергії 22 жовтня відбудуться у Києві та чотирьох областях Україні
Автор: Олександр Білоус

Віялові відключення електроенергії сьогодні відбудуться у Києві та чотирьох областях Україні. Але величина обмеження менша, ніж напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, сьогодні, 22 жовтня, зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

"Тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушено віддав команду на тимчасове обмеження споживання в цих регіонах. Величина обмеження на даний момент значно менша ніж та, що застосовувалася напередодні 21 жовтня",- йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкодженні терористичними ракетними атаками.

При цьому енергорозподільча компанія Києва Yasno повідомила споживачам: "Увага! Енергетична тривога! Можливе відключення світла в м. Київ".

Нагадаємо, віялові відключення електроенергії розпочалися ввечері 19 жовтня. При цьому 21 жовтня вони застосовувалися найширше.

В "Укренерго" і надалі планують застосовувати планові відключення електроенергії. У цьому графіки змінять.

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