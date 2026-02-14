Окупанти знову атакували Одесу: в одному з районів загорівся будинок

Обстріл Одеської області

Важливо відзначити, що в останні місяці Росія практично щодня обстрілює Одесу та область. Для своїх ударів ворог використовує безпілотники та ракети різного типу.

Наприклад, в ніч на 13 лютого ворог атакував в обласному центрі енергетику. В результаті атаки обладнання було сильно пошкоджено, а ремонт потребуватиме тривалого часу.

Крім того, на одну ніч раніше, 12 числа, росіяни влучили в Одесі по багатоповерхівці. На верхніх поверхах було пошкоджено квартиру. Також під удар потрапила рекреаційна інфраструктура і загорілися господарські будівлі.

Крім цього, російська атака сталася в ніч на 9 лютого. В результаті обстрілу були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також об'єкти комунальної інфраструктури.