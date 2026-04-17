Росіяни знайшли спосіб "сховатися" у Мирнограді: у ДШВ пояснили, що заважає ЗСУ

Тактика використання забудови

За словами Полевого, окупанти використовують переваги міського ландшафту Покровська та Мирнограда для прихованого переміщення логістичних вузлів та особового складу.

Висотні будівлі міст виконують роль своєрідного щита, який закриває пересування ворога від засобів спостереження ЗСУ.

Крім того, противник завів у місто групи операторів дронів, які працюють під прикриттям будівель.

"Противник справді має перевагу зараз у межах житлової забудови Покровська і Мирнограда. Вона надає йому насамперед укриття", - зазначає Володимир Полевий.

Складність роботи безпілотників

За словами представника ДШВ, багатоповерхівки Мирнограда створюють складні умови для роботи українських FPV-дронів, оскільки вони перекривають радіогоризонт.

Навіть сучасні технологічні рішення, такі як дрони на оптоволокні, втрачають ефективність у таких умовах, адже кабель часто обривається об гострі кути зруйнованих споруд.

"Висотки Мирнограда і Покровська - вони як гори, як ліс, що стоїть перед російською логістикою і прикриває їхній радіогоризонт", - пояснив Полевий складнощі ураження цілей.

Попри ці перешкоди, українські захисники продовжують завдавати ударів по ворогу, хоча міський рельєф і активна робота російської ППО роблять цей напрямок одним із найважчих для роботи аеророзвідки.