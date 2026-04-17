RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне нашли способ "спрятаться" в Мирнограде: в ДШВ объяснили, что мешает ВСУ

22:05 17.04.2026 Пт
2 мин
Почему ВСУ трудно достать врага в Мирнограде?
aimg Сергей Козачук
Фото: накопление сил РФ в Мирнограде (Getty Images)

Российские войска активно стягивают ресурсы к южным окраинам Мирнограда в Донецкой области, используя плотную жилую застройку как естественное укрытие.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой в эфире "Радио Свобода".

Читайте также: РФ стягивает силы на север Донецкой области, воспользовавшись "перемирием" (видео)

Тактика использования застройки

По словам Полевого, оккупанты используют преимущества городского ландшафта Покровска и Мирнограда для скрытого перемещения логистических узлов и личного состава.

Высотные здания городов выполняют роль своеобразного щита, который закрывает передвижения врага от средств наблюдения ВСУ.

Кроме того, противник завел в город группы операторов дронов, которые работают под прикрытием зданий.

"Противник действительно имеет преимущество сейчас в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда. Она предоставляет ему прежде всего укрытие", - отмечает Владимир Полевой.

Сложность работы беспилотников

По словам представителя ДШВ, многоэтажки Мирнограда создают сложные условия для работы украинских FPV-дронов, поскольку они перекрывают радиогоризонт.

Даже современные технологические решения, такие как дроны на оптоволокне, теряют эффективность в таких условиях, ведь кабель часто обрывается об острые углы разрушенных сооружений.

"Высотки Мирнограда и Покровска - они как горы, как лес, который стоит перед российской логистикой и прикрывает их радиогоризонт", - пояснил Полевой сложности поражения целей.

Несмотря на эти препятствия, украинские защитники продолжают наносить удары по врагу, хотя городской рельеф и активная работа российской ПВО делают это направление одним из самых тяжелых для работы аэроразведки.

Ситуация на Донбассе

Напомним, недавно оккупанты начали массово перебрасывать военную технику с Бердянского направления на север Донецкой области, воспользовавшись пасхальным "перемирием".

Кроме того, в ГУР предупредили, что Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины. Для усиления группировки и выполнения плана по захвату всего Донбасса враг планирует привлечь стратегические резервы в количестве еще 20 тысяч военнослужащих.

В то же время в Центре противодействия дезинформации отмечают, что Кремль рассматривает минимум три сценария относительно войны - от дальнейшей эскалации до попыток заморозить конфликт или прибегнуть к гибридной агрессии против стран НАТО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
