Цивільні лікарні на окупованих територіях Запоріжжя насильно переводять під потреби Міноборони РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
За даними агентів руху, отриманими від співробітників медзакладів, російські військові чинять тиск на керівництво лікарень, вимагаючи підписання контрактів із Міноборони.
Формально медустанови не переводять повністю у статус військових, однак значну частину їхніх ресурсів планують спрямувати на лікування поранених окупантів. Ідеться про обладнання, медикаменти, ліжковий фонд і медичний персонал.
За словами джерел, це відбувається на тлі гострої нестачі медичної допомоги для місцевих жителів: у лікарнях спостерігаються великі черги, бракує лікарів, ліків та необхідного обладнання. Перерозподіл ресурсів ще більше ускладнює доступ цивільного населення до лікування.
"Ці кроки не лише свідчать про критичне становище російських сил на фронті, а й є черговим актом цинічного беззаконня, коли громадянська інфраструктура окупованих територій використовується для підтримки агресії", - зазначається в дописі "АТЕШ".
Раніше в "АТЕШ" повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області готуються системні репресії проти цивільного населення.
Зокрема, у Кам'янському зафіксовані випадки, коли російські військові разом із комендатурою проводять рейди по підвалах і приватних будинках, вилучаючи техніку та мобільні телефони.
Цивільних осіб затримують навіть через наявність українських додатків на смартфонах. Часто такі затримання супроводжуються пограбуваннями, які у звітах подаються як "вилучення засобів забезпечення диверсійної діяльності".
Також на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, Херсонської області, місцеві мешканці не мають доступу до медицини, а лікарні заповнені солдатами армії РФ.
А на тимчасово окупованих територіях сходу України місцеві лікарні відмовляються обслуговувати цивільне населення через високі втрати армії РФ.