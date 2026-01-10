Окупанти готують репресії проти цивільних на ТОТ Запоріжжя, - "АТЕШ"
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області готуються системні репресії проти цивільного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області зафіксовані зміни у тактиці роботи російських каральних органів.
За даними агентів "АТЕШ", військовослужбовці 1152-го мотострілецького полку, дислокованого у Василівці та Кам'янському, отримали розпорядження про проведення жорстких "профілактичних заходів" серед цивільного населення.
Замість ідеологічних лозунгів застосовується концепція "превентивної ліквідації загроз", що на практиці надає військовим фактично карт-бланш на будь-які дії проти місцевих жителів.
Командування формує уявлення, що лояльних громадян у прифронтових населених пунктах майже не залишилось, тому будь-який контакт із населенням починається з обшуків та перевірок на причетність до Сил оборони України.
У Кам'янському зафіксовані випадки, коли російські військові разом із комендатурою проводять рейди по підвалах і приватних будинках, вилучаючи техніку та мобільні телефони.
Цивільних осіб затримують навіть через наявність українських додатків на смартфонах. Часто такі затримання супроводжуються пограбуваннями, які у звітах подаються як "вилучення засобів забезпечення диверсійної діяльності".
"Агенти "АТЕШ" документують імена офіцерів, які складають списки "неблагонадійних" громадян, а також рядових виконавців, причетних до насильства та викрадень. Кожен факт репресій фіксується у докладних звітах", - запевняють у русі.
Обмеження для цивільного населення на ТОТ
Раніше РБК-Україна писало про те, що на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, Херсонської області, місцеві мешканці не мають доступу до медицини, а лікарні заповнені солдатами армії РФ.
Також на тимчасово окупованих територіях сходу України місцеві лікарні відмовляються обслуговувати цивільне населення через високі втрати армії РФ.
Також повідомлялось, що російські загарбники хочуть посилити мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України.
Таким чином Кремль намагається перекрити значні втрати, які зазнає армія РФ на фронті, завдяки мобілізації в окупації в Україні, а також за рахунок рекрутингу найманців та мігрантів.