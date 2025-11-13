На ТОТ Херсонщини лікарні не приймають місцевих мешканців: заповнені пораненими окупантами

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області місцеві мешканці не мають доступу до медицини, а лікарні заповнені солдатами армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух громадянського спротиву "Отпор" у Telegram.

На Херсонщині - критична ситуація з доступом до лікування місцевого населення, пишуть учасники руху. У Каховці та Чаплинці районні лікарні переповнені пораненими російськими військовими. Місцевих мешканців не приймають та не лікують. Щоб отримати допомогу, людей змушують їхати до Генічеська, а це довгий і важкий шлях, констатують члени руху. "Окупанти ставлять життя і здоров'я своїх військових вище за потреби цивільного населення, повністю ігноруючи їх права на медичне забезпечення. Це пряме порушення всіх норм і правил, що призводить до потенційно смертельних випадків серед українців", - ідеться у повідомленні. Члени руху "Отпор" радять записувати усі випадки відмови у допомозі, адже це є доказом військових злочинів.