В низці окупованих регіонах України припинили обслуговувати місцевих в лікарнях, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях сходу України місцеві лікарні відмовляються обслуговувати цивільне населення. Причиною цього стали високі втрати армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, першочерговим для захоплених лікарень, де працюють переважні лікарі з Росії, є обслуговування солдатів армії РФ. У зв'язку з цим населення має самостійно їхати в інші міста та шукати лікарню, де їх приймуть.
До того ж у ЦНС зазначили, що без паспорта РФ росіяни загалом відмовляються приймати українців, крім випадків, коли мова йде про екстрену допомогу.
"Таким чином ворог не виконує основну вимогу міжнародного права до окупантів - забезпечення життєдіяльності регіону, а також розміщує військових в військових цивільних лікарнях", - йдеться у повідомленні.
В кінці публікації Центр національного спротиву закликав повідомляти про розміщення ворожих баз та складів, щоб наростити кількість успішних уражень противника і звільнити українські землі від російських загарбників.
Нагадаємо, цього літа стало відомо, що вагітним жінкам в окупації відмовляють у медичній допомозі, якщо не мають російського паспорта. Зокрема, їх не беруть на облік, у зв'язку з чим у жінок немає доступу як до медичного огляду, так і до соціальних виплат.
Також у липні в ЦНС повідомили, що в рамках розширення програми русифікації місцевого населення, росіяни змушують людей в окупації міняти довідки про інвалідність на російські.
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