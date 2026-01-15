Оккупанты заставляют гражданские больницы на ВОТ Запорожья работать на нужды армии РФ

По данным агентов движения, полученным от сотрудников медучреждений, российские военные оказывают давление на руководство больниц, требуя подписания контрактов с Минобороны.

Формально медучреждения не переводят полностью в статус военных, однако значительную часть их ресурсов планируют направить на лечение раненых оккупантов. Речь идет об оборудовании, медикаментах, коечном фонде и медицинском персонале.

По словам источников, это происходит на фоне острой нехватки медицинской помощи для местных жителей: в больницах наблюдаются большие очереди, не хватает врачей, лекарств и необходимого оборудования. Перераспределение ресурсов еще больше затрудняет доступ гражданского населения к лечению.

"Эти шаги не только свидетельствуют о критическом положении российских сил на фронте, но и являются очередным актом циничного беззакония, когда гражданская инфраструктура оккупированных территорий используется для поддержки агрессии", - отмечается в сообщении "АТЕШ".