Оккупанты заставляют гражданские больницы на ВОТ Запорожья работать на нужды армии РФ

Фото: гражданские больницы на ВОТ заставляют работать на нужды армии РФ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Гражданские больницы на оккупированных территориях Запорожской области насильно переводят под нужды Минобороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным агентов движения, полученным от сотрудников медучреждений, российские военные оказывают давление на руководство больниц, требуя подписания контрактов с Минобороны.

Формально медучреждения не переводят полностью в статус военных, однако значительную часть их ресурсов планируют направить на лечение раненых оккупантов. Речь идет об оборудовании, медикаментах, коечном фонде и медицинском персонале.

По словам источников, это происходит на фоне острой нехватки медицинской помощи для местных жителей: в больницах наблюдаются большие очереди, не хватает врачей, лекарств и необходимого оборудования. Перераспределение ресурсов еще больше затрудняет доступ гражданского населения к лечению.

"Эти шаги не только свидетельствуют о критическом положении российских сил на фронте, но и являются очередным актом циничного беззакония, когда гражданская инфраструктура оккупированных территорий используется для поддержки агрессии", - отмечается в сообщении "АТЕШ".

 

Репрессивные меры на ВОТ

Ранее в "АТЕШ" сообщали, что на временно оккупированных территориях Запорожской области готовятся системные репрессии против гражданского населения.

В частности, в Каменском зафиксированы случаи, когда российские военные вместе с комендатурой проводят рейды по подвалам и частным домам, изымая технику и мобильные телефоны.

Гражданских лиц задерживают даже из-за наличия украинских приложений на смартфонах. Часто такие задержания сопровождаются ограблениями, которые в отчетах подаются как "изъятие средств обеспечения диверсионной деятельности".

Также на временно оккупированных территориях Украины, в частности, Херсонской области, местные жители не имеют доступа к медицине, а больницы заполнены солдатами армии РФ.

А на временно оккупированных территориях востока Украины местные больницы отказываются обслуживать гражданское население из-за высоких потерь армии РФ.

