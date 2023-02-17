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Окупанти змушують населення Луганської області здавати кров для армії РФ

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Луганська область, П'ятниця 17 лютого 2023 15:28
Окупанти змушують населення Луганської області здавати кров для армії РФ Фото: Окупанти змушують населення Луганської області здавати кров для армії РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Жителів окупованої частини Луганської області змушують здавати кров на потреби поранених військових армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Більшість лікарень тимчасово окупованих територій області обслуговують виключно російських солдатів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фейкова "адміністрація" на окупованій частині Луганської області продовжує перепрофільовувати медичні заклади на військові шпиталі. Все більше лікарень стали закритими для цивільних й обслуговують лише російських солдатів.

"Аби надавати безпечні послуги російським солдатам, окупанти звозять до тимчасово окупованих територій медичні бригади з РФ", - додали в ЦНС.

За інформацією від місцевих мешканців, працівників бюджетних "установ" змушують терміново здавати кров для потреб армії РФ.

Нагадаємо, що окупаційні війська в Луганській області кидають всі свої зусилля на Кремінський напрямок. Тому там наразі найскладніша ситуація з усіх в регіоні.

До тимчасово окупованого Луганська прибула команда іранських інструкторів.

Росіяни завезли чергову партію медиків на окуповану частину Донецької та Луганської областей.

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