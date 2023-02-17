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Найважче на Кремінському напрямку. Гайдай розповів про ситуацію на Луганському фронті

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Луганська область, П'ятниця 17 лютого 2023 12:22
Найважче на Кремінському напрямку. Гайдай розповів про ситуацію на Луганському фронті Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційні війська в Луганській області кидають всі свої зусилля на Кремінський напрямок. Тому там наразі найскладніша ситуація з усіх в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На всіх напрямках набагато збільшилася кількість наступів та обстрілів, і зараз навіть підключають уже авіацію. Та якою б важкою ситуація на сьогодні не була - вона абсолютно контрольована по всіх напрямках: і в Білогорівці, і напрямок Кремінна - Лиман, і напрямок Сватове - Куп’янськ", - заявив Гайдай.

За його словами, серед всіх вищевказаних напрямків ситуація саме на Кремінському напрямку є найважчою.

"Окупанти зараз кидають туди всі зусилля, там постійно намагання прорвати нашу оборону, туди й вони кидають свою важку техніку", - розповів Гайдай.

Він також додав, що російські війська й надалі масовано обстрілюють міста:

"В Білогорівці, напевно, не залишилося жодного квадратного метра, куди б не били російські снаряди", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові сконцентрували десятки тисяч своїх солдатів під Кремінною.

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