Іранські інструктори прибули до Луганська, щоб допомогти росіянам з дронами, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів", - йдеться в зведенні Генштабу.

Нагадаємо, що держава-агресор Росія отримала від Ірану два нових типи сучасних безпілотників далекого радіусу дії - Shahed 191 і 129. Окупанти будуть використовувати їх для нових атак на територію України.

Крім того, неефективність західних санкцій проти Ірану та РФ, ймовірно, призвела до того, що Кремль зміг придбати компоненти для ударних безпілотників у США.

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