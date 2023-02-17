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Оккупанты заставляют население Луганской области сдавать кровь для армии РФ

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Луганская область, Пятница 17 февраля 2023 15:28
Оккупанты заставляют население Луганской области сдавать кровь для армии РФ Фото: Оккупанты заставляют население Луганской области сдавать кровь для армии РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителей оккупированной части Луганской области вынуждают сдавать кровь на нужды раненых военных армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Большинство больниц временно оккупированных территорий области обслуживают исключительно российских солдат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фейковая администрация на оккупированной части Луганской области продолжает перепрофилировать медицинские учреждения на военные госпитали. Все больше больниц стали закрытыми для гражданских и обслуживают только русских солдат.

"Чтобы оказывать безопасные услуги российским солдатам, оккупанты свозят на временно оккупированные территории медицинские бригады из РФ", - добавили в ЦНС.

По информации от местных жителей, работников бюджетных "учреждений" заставляют срочно сдавать кровь для нужд армии РФ.

Напомним, что оккупационные войска в Луганской области бросают все свои усилия на Кременское направление. Поэтому там самая сложная ситуация из всех в регионе.

Во временно оккупированный Луганск прибыла команда иранских инструкторов.

Россияне ввезли очередную партию медиков на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

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