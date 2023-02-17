Оккупанты заставляют население Луганской области сдавать кровь для армии РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Большинство больниц временно оккупированных территорий области обслуживают исключительно российских солдат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фейковая администрация на оккупированной части Луганской области продолжает перепрофилировать медицинские учреждения на военные госпитали. Все больше больниц стали закрытыми для гражданских и обслуживают только русских солдат.

"Чтобы оказывать безопасные услуги российским солдатам, оккупанты свозят на временно оккупированные территории медицинские бригады из РФ", - добавили в ЦНС.

По информации от местных жителей, работников бюджетных "учреждений" заставляют срочно сдавать кровь для нужд армии РФ.