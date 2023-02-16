РФ відправила на окуповану частину Донбасу ще понад 200 медиків, - ЦНС
Росіяни завезли чергову партію медиків на окуповану частину Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Окупанти звезли до шпиталів на тимчасово окупованих територіях понад 200 представників молодшого медичного персоналу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони приїхали до Луганська, Лисичанську, Донецьку та Горлівки аби надавати допомогу окупантам.
"Звертаємо увагу, що такі дії в Україні не залишаються без відповіді", - додали в ЦНС.
Нагадаємо, що на окупованій частині Луганської області не вистачає медиків для лікування військових РФ.
Російські загарбники вивезли всю техніку з медичних закладів у тимчасово окупованому Каховському районі Херсонської області та вимагають від медиків "евакуюватися".
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