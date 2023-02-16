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РФ відправила на окуповану частину Донбасу ще понад 200 медиків, - ЦНС

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Україна, Четвер 16 лютого 2023 22:35
РФ відправила на окуповану частину Донбасу ще понад 200 медиків, - ЦНС Фото: РФ відправила на окуповану частину Донбасу ще понад 200 медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни завезли чергову партію медиків на окуповану частину Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти звезли до шпиталів на тимчасово окупованих територіях понад 200 представників молодшого медичного персоналу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони приїхали до Луганська, Лисичанську, Донецьку та Горлівки аби надавати допомогу окупантам.

"Звертаємо увагу, що такі дії в Україні не залишаються без відповіді", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, що на окупованій частині Луганської області не вистачає медиків для лікування військових РФ.

Російські загарбники вивезли всю техніку з медичних закладів у тимчасово окупованому Каховському районі Херсонської області та вимагають від медиків "евакуюватися".

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