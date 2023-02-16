РФ відправила на окуповану частину Донбасу ще понад 200 медиків, - ЦНС

Фото: РФ відправила на окуповану частину Донбасу ще понад 200 медиків (GettyImages)

Росіяни завезли чергову партію медиків на окуповану частину Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.