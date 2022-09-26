Окупанти змушують мелітопольців повторно "голосувати" на псевдореферендумі

Російські окупанти повторно обходять квартири жителів Мелітополя та змушують "голосувати" на псевдореферендумі за відсутніх членів родини та сусідів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.
Він зазначив, що через катастрофічно низьку явку "виборців" члени окупаційних "виборчих комітетів" почали повторний поквартирний та подомовий обхід.
"Малочисельних мешканців міста, які все ж таки відчинили двері самозванцям, змушують голосувати за відсутніх членів родини та сусідів. За тих, хто евакуювався з окупації", - написав Федоров.
Мер додав, що під дулами автоматів та через погрози окупанти намагаються намалювати хоч якусь подобу явки на псевдореферендумі.
"Однак картинка навіть для ворожих пропагандистів не клеїться - своє ставлення до цього спектаклю мешканці окупованих територій вже висловили", - додав він.
Як повідомлялося раніше, автоматники разом з так званими "членами виборкомів" ходять по квартирах місцевих жителів Мелітополя та примушують голосувати на псевдореферендумі про входження до складу РФ.
Нагадаємо, що окупанти у Мелітополі погрожують депортацією за відмову голосувати на "референдумі".
У місті вже виявили 58 "керівників виборчих комісій" з проведення псевдореферендуму, щодо них планують ввести санкції.
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