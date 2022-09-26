Окупанти змушують мелітопольців повторно "голосувати" на псевдореферендумі

Він зазначив, що через катастрофічно низьку явку "виборців" члени окупаційних "виборчих комітетів" почали повторний поквартирний та подомовий обхід.

"Малочисельних мешканців міста, які все ж таки відчинили двері самозванцям, змушують голосувати за відсутніх членів родини та сусідів. За тих, хто евакуювався з окупації", - написав Федоров.

Мер додав, що під дулами автоматів та через погрози окупанти намагаються намалювати хоч якусь подобу явки на псевдореферендумі.

"Однак картинка навіть для ворожих пропагандистів не клеїться - своє ставлення до цього спектаклю мешканці окупованих територій вже висловили", - додав він.