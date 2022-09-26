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Окупанти змушують мелітопольців повторно "голосувати" на псевдореферендумі

Ілюстративне фото: окупанти змушують мелітопольців повторно "голосувати" на псевдореферендумі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти повторно обходять квартири жителів Мелітополя та змушують "голосувати" на псевдореферендумі за відсутніх членів родини та сусідів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

Він зазначив, що через катастрофічно низьку явку "виборців" члени окупаційних "виборчих комітетів" почали повторний поквартирний та подомовий обхід.

"Малочисельних мешканців міста, які все ж таки відчинили двері самозванцям, змушують голосувати за відсутніх членів родини та сусідів. За тих, хто евакуювався з окупації", - написав Федоров.

Мер додав, що під дулами автоматів та через погрози окупанти намагаються намалювати хоч якусь подобу явки на псевдореферендумі.

"Однак картинка навіть для ворожих пропагандистів не клеїться - своє ставлення до цього спектаклю мешканці окупованих територій вже висловили", - додав він.

Як повідомлялося раніше, автоматники разом з так званими "членами виборкомів" ходять по квартирах місцевих жителів Мелітополя та примушують голосувати на псевдореферендумі про входження до складу РФ.

Нагадаємо, що окупанти у Мелітополі погрожують депортацією за відмову голосувати на "референдумі".

У місті вже виявили 58 "керівників виборчих комісій" з проведення псевдореферендуму, щодо них планують ввести санкції.

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МелітопольРеферендум