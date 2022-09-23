Автоматники ходять по квартирах мелітопольців: примушують голосувати "правильно"

Фото: автоматники ходять по квартирах мелітопольців і змушують голосувати на псевдореферендумі (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Озброєні люди разом з так званими "членами виборчих комісій" ходять по квартирах місцевих жителів тимчасового окупованого Мелітополя Запорізької області та примушують голосувати на псевдореферендумі про входження до складу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

Він зазначив, що "члени виборчкомів" разом з автоматниками вирушили по домівкам місцевих мешканців о 8:00. "Масово фіксуються випадки, коли автоматники стукають у двері, заходять у квартири та вимагають підготувати паспорти. Наляканим місцевим мешканцям підказують, в якому місці бюлетеня правильно поставити позначку", - написав Федоров.