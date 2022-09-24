У Мелітополі окупанти погрожують депортувати за відмову голосувати на "референдумі", - мер
Окупанти зі зброєю змушують жителів Мелітополя (Запорізька область) брати участь у "референдумі". Тих, хто відмовився голосувати, погрожують депортувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
За його словами, озброєні росіяни та колаборанти відучора ходять по квартирах та змушують голосувати. Проте жителі окупованого міста масово не відчиняють двері.
"Рашисти ходять з автоматчиками і залишають записки. Погрожують тим, хто не відкрив двері. Будуть приходити і вдруге, і втретє, аби все ж таки домогтися голосування. Тим, хто відкрив двері та відмовився підтримувати голосування, погрожують депортацією", - сказав Федоров.
Мер додав, що жителі намагаються виїхати з міста у період проведення так званого "референдуму", а учасники спротиву борються з організаторами.
"Є й кумедні випадки спротиву. Наприклад, люди солідолом змащують ручки на дверях, щоб ті, хто з комісією приходять, потім не могли відмитись від цього солідолу", - розповів міський голова.
Нагадаємо, очільник Луганської ОВА заявив, що окупанти під час псевдореферендуму видають російські паспорти та повістки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.