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У Мелітополі окупанти погрожують депортувати за відмову голосувати на "референдумі", - мер

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Мелітополь, Субота 24 вересня 2022 17:19
У Мелітополі окупанти погрожують депортувати за відмову голосувати на "референдумі", - мер Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news zp)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти зі зброєю змушують жителів Мелітополя (Запорізька область) брати участь у "референдумі". Тих, хто відмовився голосувати, погрожують депортувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, озброєні росіяни та колаборанти відучора ходять по квартирах та змушують голосувати. Проте жителі окупованого міста масово не відчиняють двері.

"Рашисти ходять з автоматчиками і залишають записки. Погрожують тим, хто не відкрив двері. Будуть приходити і вдруге, і втретє, аби все ж таки домогтися голосування. Тим, хто відкрив двері та відмовився підтримувати голосування, погрожують депортацією", - сказав Федоров.

Мер додав, що жителі намагаються виїхати з міста у період проведення так званого "референдуму", а учасники спротиву борються з організаторами.

"Є й кумедні випадки спротиву. Наприклад, люди солідолом змащують ручки на дверях, щоб ті, хто з комісією приходять, потім не могли відмитись від цього солідолу", - розповів міський голова.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА заявив, що окупанти під час псевдореферендуму видають російські паспорти та повістки.

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Мелітополь Референдум
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