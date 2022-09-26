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Оккупанты заставляют мелитопольцев повторно "голосовать" на псевдореферендуме

Иллюстративное фото: оккупанты заставляют мелитопольцев повторно "голосовать" на псевдореферендуме (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты повторно обходят квартиры жителей Мелитополя и заставляют "голосовать" на псевдореферендуме за отсутствующих членов семьи и соседей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Он отметил, что из-за катастрофически низкой явки "избирателей" члены оккупационных "избирательных комитетов" начали повторный поквартирный и подомовый обход.

"Малочисленных жителей города, которые все же открыли двери самозванцам, заставляют голосовать за отсутствующих членов семьи и соседей. За тех, кто эвакуировался из оккупации", - написал Федоров.

Мэр добавил, что под дулами автоматов и через угрозы оккупанты пытаются нарисовать хоть какое-то подобие явки на псевдореферендуме.

"Однако картинка даже для вражеских пропагандистов не клеится - свое отношение к этому спектаклю жители оккупированных территорий уже выразили", - добавил он.

Как сообщалось ранее, автоматчики вместе с так называемыми "членами избиркомов" ходят по квартирам местных жителей Мелитополя и заставляют голосовать на псевдореферендуме о вхождении в состав РФ.

Напомним, что оккупанты в Мелитополе угрожают депортацией за отказ голосовать на "референдуме".

В городе уже обнаружили 58 "руководителей избирательных комиссий" по проведению псевдореферендума, в отношении них планируют ввести санкции.

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МелитопольРеферендум