Оккупанты заставляют мелитопольцев повторно "голосовать" на псевдореферендуме

Он отметил, что из-за катастрофически низкой явки "избирателей" члены оккупационных "избирательных комитетов" начали повторный поквартирный и подомовый обход.

"Малочисленных жителей города, которые все же открыли двери самозванцам, заставляют голосовать за отсутствующих членов семьи и соседей. За тех, кто эвакуировался из оккупации", - написал Федоров.

Мэр добавил, что под дулами автоматов и через угрозы оккупанты пытаются нарисовать хоть какое-то подобие явки на псевдореферендуме.

"Однако картинка даже для вражеских пропагандистов не клеится - свое отношение к этому спектаклю жители оккупированных территорий уже выразили", - добавил он.