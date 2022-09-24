Проти організаторів "референдуму" в Мелітополі хочуть запровадити санкції

У тимчасово окупованому Мелітополі виявили 58 "керівників виборчих комісій" з проведення псевдореферендуму. Щодо них планують запровадити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

За словами Федорова, повну інформацію збирають і про рідних колаборантів.

"Міська рада підготувала подання до Кабміну щодо застосування економічних санкцій проти колаборантів", - заявив мер міста.

Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти погрожують депортувати за відмову голосувати на "референдумі".

Також, російські окупанти проводять так званий "референдум" у Луганській області. Жителів зі зброєю змушують брати участь у "голосуванні".

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