Проти організаторів "референдуму" в Мелітополі хочуть запровадити санкції
У тимчасово окупованому Мелітополі виявили 58 "керівників виборчих комісій" з проведення псевдореферендуму. Щодо них планують запровадити санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.
"Міська рада підготувала подання до Кабміну щодо застосування економічних санкцій проти колаборантів", - заявив мер міста.
Після ухвалення відповідного рішення їхнє майно мають заарештувати, а банківські рахунки - заблокувати.
За словами Федорова, повну інформацію збирають і про рідних колаборантів.
Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти погрожують депортувати за відмову голосувати на "референдумі".
Також, російські окупанти проводять так званий "референдум" у Луганській області. Жителів зі зброєю змушують брати участь у "голосуванні".
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