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Проти організаторів "референдуму" в Мелітополі хочуть запровадити санкції

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Мелітополь, Субота 24 вересня 2022 18:15
Проти організаторів "референдуму" в Мелітополі хочуть запровадити санкції Фото: Іван Федоров Мелітопольський міський голова (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованому Мелітополі виявили 58 "керівників виборчих комісій" з проведення псевдореферендуму. Щодо них планують запровадити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

"Міська рада підготувала подання до Кабміну щодо застосування економічних санкцій проти колаборантів", - заявив мер міста.

Після ухвалення відповідного рішення їхнє майно мають заарештувати, а банківські рахунки - заблокувати.

За словами Федорова, повну інформацію збирають і про рідних колаборантів.

Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти погрожують депортувати за відмову голосувати на "референдумі".

Також, російські окупанти проводять так званий "референдум" у Луганській області. Жителів зі зброєю змушують брати участь у "голосуванні".

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