Окупанти змінюють логістику пального в Криму через удари по НПЗ, - "АТЕШ"
Партизани зафіксували, що росіяни переміщують паливо по всі території окупованого Криму. Російська армія хоче налагодити логістику і постачання своїх військ через півострів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Ймовірно, росіяни намагаються уникати накопичення великих обсягів на складах, оскільки ті вразливі для ударів українських БПЛА.
Судячи зі потягів, які йдуть з території РФ, їхня географія змінилася внаслідок почастішання успішних атак по російських НПЗ у прикордонних і тилових регіонах. Дедалі більше потягів прибуває до Криму з далеких регіонів, що робить перевезення складнішим і дорожчим.
Через це вартість палива неминуче зростає на звичайних заправках, а місцеві жителі періодично стикаються з його дефіцитом.
"Всю інформацію про переміщення та логістику окупаційних військ ми регулярно передаємо Силам Оборони України для планування відповідних заходів", - зазначили в "АТЕШ".
Діяльність партизан в окупованому Криму
Раніше ми писали про те, що РФ замасковує військовий об'єкт під цивільну інфраструктуру та користується цивільним транспортом, щоб використати у провокаціях проти ЗСУ.
Також партизани розвідали нові оборонні позиції біля селища Федорівка, які укріплюють засобами РЕБ.
До того ж, агенти АТЕШ виявили дивізіон російських катерів, які планують використати для операцій у Херсонській області.
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