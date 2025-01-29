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Оккупанты меняют логистику топлива в Крыму из-за ударов по НПЗ, - "АТЕШ"

Среда 29 января 2025 08:21
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Оккупанты меняют логистику топлива в Крыму из-за ударов по НПЗ, - "АТЕШ" Иллюстративное фото:оккупанты меняют логистику горючего в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны зафиксировали, что россияне перемещают топливо по все территории оккупированного Крыма. Российская армия хочет наладить логистику и снабжение своих войск через полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Вероятно, россияне стараются избегать накопления больших объемов на складах, поскольку те уязвимы для ударов украинских БПЛА.

Судя по поездам, которые идут с территории РФ, их география изменилась вследствие участившихся успешных атак по российским НПЗ в приграничных и тыловых регионах. Все больше поездов прибывает в Крым из дальних регионов, что делает перевозки сложнее и дороже.

Из-за этого стоимость топлива неизбежно растет на обычных заправках, а местные жители периодически сталкиваются с его дефицитом.

"Всю информацию о перемещении и логистике оккупационных войск мы регулярно передаем Силам Обороны Украины для планирования соответствующих мероприятий", - отметили в "АТЕШ".

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Ранее мы писали о том, что РФ замаскирует военный объект под гражданскую инфраструктуру и пользуется гражданским транспортом, чтобы использовать в провокациях против ВСУ.

Также партизаны разведали новые оборонительные позиции возле поселка Федоровка, которые укрепляют средствами РЭБ.

К тому же, агенты АТЕШ обнаружили дивизион российских катеров, которые планируют использовать для операций в Херсонской области.

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