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Окупанти заявили про закриття руху Кримським мостом: що відомо

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Крим, Неділя 06 листопада 2022 12:34
Окупанти заявили про закриття руху Кримським мостом: що відомо Фото: Кримський міст (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Кримські окупанти заявили про закриття Керченської переправи у вівторок, 8 листопада. Причиною нібито стане "проведення технічних робіт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.

"8 листопада 2022 року з 04:00 до 16:00 рух автомобілів Кримським мостом буде зупинено у зв'язку з проведенням технологічних робіт", - написав він.

При цьому місцевих просять "не планувати поїздки" з Криму, а вантажним автомобілям рекомендують "обирати маршрут через нові території РФ (окуповані території України, - ред.)".

Як повідомлялося, підрив Кримського мосту призвів до проблем із постачанням для південного угруповання російської армії в Україні. Вони намагаються налагодити постачання через Мелітополь.

Нагадаємо, 8 жовтня вранці на Кримському мосту стався вибух і почалася потужна пожежа. Президент Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мості і назвав "терактом". Практично одразу в РФ заявили, що підрив Кримського мосту міг бути спецоперацією Служби безпеки України.

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