Оккупанты заявили о закрытии движения по Крымскому мосту: что известно
Крымские оккупанты заявили о закрытии Керченской переправы во вторник, 8 ноября. Причиной якобы станет "проведение технических работ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.
"8 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту будет остановлено в связи с проведением технологических работ", - написал он.
При этом местных просят "не планировать поездки" из Крыма, а грузовым автомобилям рекомендуют "выбирать маршрут через новые территории РФ (оккупированные территории Украины, - ред.)".
Как сообщалось, подрыв Крымского моста привел к проблемам с поставками для южной группировки российской армии в Украине. Они пытаются наладить снабжение через Мелитополь.
Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел взрыв и случился мощный пожар. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту и назвал происшедшее "терактом". Практически сразу в РФ заявили, что подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией Службы безопасности Украины.
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