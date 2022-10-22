Окупанти завдали ударів по Луцьку та Рівному

Вранці 22 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по західних областях України. Зокрема, вибухи пролунали у Луцьку та Рівному.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондентів видання "Суспільне".
Так, за інформацією очевидців, у Луцьку під час масштабної ранкової тривоги пролунало кілька вибухів.
Тим часом мер Луцька в Telegram залишив таке повідомлення: "Увага. Знаходьтеся в укриттях. Деталі згодом".
В мережі повідомляють, що над містом здіймається стовп диму.
Про вибухи повідомляють і жителі Рівного. Там, мабуть, також є "прильоти".
Оновлено 9:20 .
Мер Рівного Олександр Третяк у Facebook повідомив про "певну ситуацію" в місті і закликав усіх мешканців залишатися в укриттях.
Оновлено 9:50.
Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram підтвердив влучання ракет. Однак, де саме, не уточнив.
Оновлено 9:54.
Також "прильоти" в об'єкт енергетики підтверджує мер Луцька Ігор Поліщук. Внаслідок ракетного удару в частині міста зникло світло.
"Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники", - додав він.
Крім того, внаслідок ракетного обстрілу ударною хвилею пошкоджено приватний будинок. Один цивільний одержав одоги. Попередньо обійшлося без загиблих
Нагадаємо, вранці 22 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Прольоти ворожих ракет було зафіксовано у різних куточках країни. Вже відомо про вибухи в Одеській та Хмельницькій областях. А в Київській області повідомили про роботу ППО.
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