Оккупанты нанесли удары по Луцку и Ровно

Так, по информации очевидцев, в Луцке во время масштабной утренней тревоги прогремели несколько взрывов.

Тем временем мэр Луцка в Telegram оставил следующее сообщение: "Внимание. Находитесь в укрытиях. Подробности вскоре".

Местные паблики сообщают, что над городом поднимается столб дыма.

О взрывах сообщают жители Ровно. Там, вероятно, также есть "прилеты".