Оккупанты нанесли удары по Луцку и Ровно

Утром 22 октября российские войска нанесли ракетные удары по западной Украине. В частности, взрывы прогремели в Луцке и Ровно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов издания "Суспільне".
Так, по информации очевидцев, в Луцке во время масштабной утренней тревоги прогремели несколько взрывов.
Тем временем мэр Луцка в Telegram оставил следующее сообщение: "Внимание. Находитесь в укрытиях. Подробности вскоре".
Местные паблики сообщают, что над городом поднимается столб дыма.
О взрывах сообщают жители Ровно. Там, вероятно, также есть "прилеты".
Напомним, утром 22 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Пролеты вражеских ракет были зафиксированы в разных уголках страны. Уже известно о взрывах в Одесской и Хмельницкой областях. А в Киевской области сообщили о работе ПВО.
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