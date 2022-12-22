Окупанти завдали більше п'ятдесяти ударів за добу по Сумській області

Сьогодні, 22 грудня, окупанти завдали більше ніж 50 ударів по Сумській області. Під атаку потрапили три громади, в одній з них є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Люди у всіх випадках не постраждали", - додав голова Сумської ОВА.

По Хотінській громаді з території Росії окупанти 12 разів ударили з артилерії.

Зноб-Новгородську громаду росіяни також обстріляли з мінометів. Військові РФ завдали 5 ударів по при кордонному селу.

Найбільше постраждала Білопільська громада, яку 4 рази росіяни обстріляли із мінометів. Загалом на прикордонні розірвалися 37 мін. Внаслідок чого було пошкоджено сільський Будинок культури, приватний будинок та магазин.

За словами Живицького, ворог протягом дня наніс 54 удари по прикордонних з Росією районах. Під обстрілами опинились Білопільська, Хотінська та Зноб-Новгородська громади.

Нагадаємо, 20 грудня, російські військові, обстріляли прикордонні території Сумської області із використанням мінометів.

Раніше ми писали, що в Сумській ОВА показали наслідки обстрілу, в результаті якого було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема зруйновано ангари та склади ліцею.

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