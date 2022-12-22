Окупанти завдали більше п'ятдесяти ударів за добу по Сумській області

Сьогодні, 22 грудня, окупанти завдали більше ніж 50 ударів по Сумській області. Під атаку потрапили три громади, в одній з них є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За словами Живицького, ворог протягом дня наніс 54 удари по прикордонних з Росією районах. Під обстрілами опинились Білопільська, Хотінська та Зноб-Новгородська громади.
Найбільше постраждала Білопільська громада, яку 4 рази росіяни обстріляли із мінометів. Загалом на прикордонні розірвалися 37 мін. Внаслідок чого було пошкоджено сільський Будинок культури, приватний будинок та магазин.
Зноб-Новгородську громаду росіяни також обстріляли з мінометів. Військові РФ завдали 5 ударів по при кордонному селу.
По Хотінській громаді з території Росії окупанти 12 разів ударили з артилерії.
"Люди у всіх випадках не постраждали", - додав голова Сумської ОВА.
Нагадаємо, 20 грудня, російські військові, обстріляли прикордонні території Сумської області із використанням мінометів.
Раніше ми писали, що в Сумській ОВА показали наслідки обстрілу, в результаті якого було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема зруйновано ангари та склади ліцею.
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