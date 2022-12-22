Оккупанты нанесли более пятидесяти ударов в сутки по Сумской области

По словам Живицкого, враг в течение дня нанес 54 удара по приграничным с Россией районам. Под обстрелами оказались Белопольская, Хотинская и Зноб-Новгородская общины.

Больше всего пострадала Белопольская община, которую 4 раза россияне обстреляли из минометов. В общей сложности на пограничные разорвались 37 мин. В результате были повреждены сельский Дом культуры, частный дом и магазин.

Зноб-Новгородскую общину россияне также обстреляли из минометов. Военные РФ нанесли 5 ударов по приграничной деревне.

По Хотинской общине с территории России оккупанты 12 раз ударили из артиллерии.

"Люди во всех случаях не пострадали", – добавил глава Сумской ОВА.