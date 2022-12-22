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Оккупанты нанесли более пятидесяти ударов в сутки по Сумской области

Фото: оккупанты нанесли более пятидесяти ударов в сутки по Сумской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 декабря, оккупанты нанесли более 50 ударов по Сумской области. Под атаку попали три общины, в одной из них есть повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По словам Живицкого, враг в течение дня нанес 54 удара по приграничным с Россией районам. Под обстрелами оказались Белопольская, Хотинская и Зноб-Новгородская общины.

Больше всего пострадала Белопольская община, которую 4 раза россияне обстреляли из минометов. В общей сложности на пограничные разорвались 37 мин. В результате были повреждены сельский Дом культуры, частный дом и магазин.

Зноб-Новгородскую общину россияне также обстреляли из минометов. Военные РФ нанесли 5 ударов по приграничной деревне.

По Хотинской общине с территории России оккупанты 12 раз ударили из артиллерии.

"Люди во всех случаях не пострадали", – добавил глава Сумской ОВА.

Напомним, 20 декабря, российские военные, обстреляли приграничные территории Сумской области с использованием минометов.

Ранее мы писали, что в Сумской ОВА показали последствия обстрела, в результате которого была повреждена гражданская инфраструктура. В частности, разрушены ангары и склады лицея.

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