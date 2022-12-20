Обстріляли ліцей і знищили автопарк. В ОВА показали наслідки обстрілу Сумської області
Російські окупанти вкотре обстріляли територію Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема зруйновано ангари та склади ліцею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Попелище та вщент зруйноване приміщення - це все що лишилося від майстерні аграрного ліцею", - сказав Живицький.
Він розповів, що внаслідок вчорашнього обстрілу Зноб-Новгородської громади, по якій російські військові за вечір нанесли 30 ударів з артилерії, було зруйновано ангари та склади ліцею.
За його словами найбільше постраждала виробнича майстерня ліцею. Після прямого попадання там сталася пожежа, в наслідок чого вогонь знищив майже весь автопарк ліцею: три легкових авто, трактор та автобус.
Живицький додав, що осколки також пошкодили лабораторію навчального закладу та лінії електропередач.
Нагадаємо, окупанти вночі 20 грудня, завдали удару по території Сумської області. Внаслідок атаки було пошкоджено будинок та лінії електропередач.
Раніше ми писали, що російські військові за 19грудня, завдали 83 удари по Сумській області. Під обстрілами опинилися шість громад.
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