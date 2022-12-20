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Війська РФ обстріляли Сумську область: випустили 19 мін

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Суми, Вівторок 20 грудня 2022 22:44
Війська РФ обстріляли Сумську область: випустили 19 мін Фото: війська РФ обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 20 грудня, обстріляли прикордонні території Сумської області із використанням мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Повідомляється, що ворожий обстріл зазнала Зноб-Новгородська громада, 19 мін розірвалися на прикордонні. На щастя, станом на 21:00 про жертви та руйнування внаслідок удару не повідомлялося.

Сьогодні вдень росіяни обстріляли територію Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, зруйновано ангари та склади ліцею.

Також нагадаємо, окупанти вночі 20 грудня завдали удару по території Сумської області. Внаслідок атаки було пошкоджено будинок та лінії електропередач.

Раніше ми писали, що російські військові за 19 грудня завдали 83 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися шість громад.

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