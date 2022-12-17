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У Києві до обіду: NYT показало "графік" окупантів на початку вторгнення

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Субота 17 грудня 2022 22:11
У Києві до обіду: NYT показало "графік" окупантів на початку вторгнення Ілюстративне фото: оприлюднено "графік" окупантів на початку вторгнення (facebook.com/mod mil ukr)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення в Україну планували дійти Києва за 18 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, солдати РФ дізналися про початок вторгнення за кілька годин до того, як їх відправили до України. Один з російських військових, який перебував у Білорусі, розповідає, що наказ був одночасно простим і дуже оптимістичним - слідувати за машиною, що йде попереду, і дістатися до Києва протягом 18 годин.

При цьому видання наводить розклад з докладним графіком руху російських військ, на якому можна помітити, що перші машини в колоні вищезгаданого солдата мали виїхати з Білорусі та прибути на околицю Києва о 14:55, тобто навіть швидше, ніж йому сказало командування.

У Києві до обіду: NYT показало &quot;графік&quot; окупантів на початку вторгнення Розклад вторгнення росіян (nytimes.com)

Окупант розповів, що графік не був виконаний навіть близько, оскільки масивна військова техніка була настільки важкою, що колона одразу загрузла. І лише на те, щоб перетнути кордон з Україною, пішло більше доби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за інформацією британського Королівського інституту об'єднаних служб Росія хотіла "успішно завершити" повномасштабне вторгнення в Україну за 10 днів, але плани провалилися.

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