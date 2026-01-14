Окупанти запускають дрони з ЗАЕС і тримають на станції техніку та зброю (фото, відео)

Свіжі кадри з дрона-розвідника

За словами Волошина, йдеться про відео, отримане з дрона-розвідника. На кадрах чітко зафіксовано російську військову техніку, розташовану впритул до ядерних реакторів Запорізької АЕС.

Такі дії є грубим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права, яке прямо забороняє використання атомних електростанцій у військових цілях.

ЗАЕС як "щит" від ударів

Волошин наголосив, що росіяни свідомо ховають свою техніку на території станції, розуміючи, що Україна не завдаватиме вогневих ударів по ядерному об’єкту.

Таким чином окупанти використовують ЗАЕС як прикриття для своїх сил.

Полігон для дронів та удари по Запоріжжю

За наявною інформацією, російські військові також перетворили територію та об’єкти Запорізької АЕС на навчальний полігон для операторів безпілотників.

"Є навіть дані, що звідси декілька разів здійснювались удари РСЗВ по Запоріжжю", - зазначив він.

Пуски дронів по Україні

У коментарі РБК-Україна спікер Сил оборони Півдня уточнив, що з території ЗАЕС також регулярно здійснюються пуски БпЛА по українських регіонах.

Він надав додаткове фото, на якому червоними позначками відмічено озброєння та військову техніку противника, розміщені на території атомної станції.

