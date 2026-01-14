Окупанти запускають дрони з ЗАЕС і тримають на станції техніку та зброю (фото, відео)

Російські війська використовують територію Запорізької атомної електростанції як військовий об’єкт, розміщуючи техніку безпосередньо біля ядерних реакторів та здійснюючи звідти пуски безпілотників по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Сил оборони Півдня Владислава Волошина.
За словами Волошина, йдеться про відео, отримане з дрона-розвідника. На кадрах чітко зафіксовано російську військову техніку, розташовану впритул до ядерних реакторів Запорізької АЕС.
Такі дії є грубим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права, яке прямо забороняє використання атомних електростанцій у військових цілях.
Волошин наголосив, що росіяни свідомо ховають свою техніку на території станції, розуміючи, що Україна не завдаватиме вогневих ударів по ядерному об’єкту.
Таким чином окупанти використовують ЗАЕС як прикриття для своїх сил.
За наявною інформацією, російські військові також перетворили територію та об’єкти Запорізької АЕС на навчальний полігон для операторів безпілотників.
"Є навіть дані, що звідси декілька разів здійснювались удари РСЗВ по Запоріжжю", - зазначив він.
У коментарі РБК-Україна спікер Сил оборони Півдня уточнив, що з території ЗАЕС також регулярно здійснюються пуски БпЛА по українських регіонах.
Він надав додаткове фото, на якому червоними позначками відмічено озброєння та військову техніку противника, розміщені на території атомної станції.
Запорізька атомна електростанція перебуває під контролем російських окупаційних сил із березня 2022 року. Відтоді РФ неодноразово намагалася легалізувати своє управління об’єктом, ігноруючи норми міжнародного права.
Останні кроки "Ростехнадзору" експерти розглядають як черговий елемент ядерного шантажу, що підвищує ризики для безпеки не лише регіону, а й усього світу.
Паралельно в межах мирних ініціатив Сполучені Штати запропонували модель спільного управління Запорізькою АЕС за участі України, Росії та США. Водночас президент Володимир Зеленський наголошував, що такий формат є несправедливим.
Раніше повідомлялося, що 19 листопада Україна відновила електропостачання окупованої ЗАЕС після пошкодження лінії через російські обстріли. До цього станція десять разів повністю залишалася без живлення.
Втім уже 6 грудня ЗАЕС знову втратила зовнішнє електропостачання. Наразі об’єкт під’єднаний лише до однієї зовнішньої лінії, що й надалі створює серйозні загрози ядерній безпеці.
Наприкінці грудня Україна та Росія досягли домовленості про локальне перемир’я в районі Запорізької АЕС, що дозволило розпочати ремонт пошкодженої лінії електропередач.