Окупанти у Запорізькій області викрадають руду та вивозять її у порт Маріуполя

Окупанти продовжують викрадати ресурси та корисні копалини на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Росіяни майже рік тому захопили Запорізький залізорудний комбінат, а тепер вивозять руду через порт у Маріуполі.

"Маємо приклад типової поведінки імперії, яка використовує захоплені землі задля викачування ресурсів", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що продажем руди займаються дотичні до ФСБ структури, під патронатом яких відбувається розграбування українських надр.

Запорізький залізорудний комбінат

Знаходиться в районі населеного пункту Мала Білозерка та перебуває під окупацією армії РФ. Це одне з найбільших підприємств у гірничо-металургійній галузі України.