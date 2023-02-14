РФ у Запорізькій області викрала близько мільйона тонн зерна за 2022 рік, - мер Мелітополя

Росіяни у 2022 році залізничними вагонами та сотнями фур вивезли із Запорізької області близько мільйона тонн зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"При цьому вони або нахабно пограбували фермерів, або змусили їх продати врожай за безцінь", - йдеться у повідомленні.

Федоров пояснив, що окупанти завезли до хлібокомбінату Василівського району 3.5 тонни зерна і стільки ж цукру для виготовлення "соціального" хліба.

"Тепер у пропагандистських росЗМІ удають благодійників. Ще і приплітають казку про "годувальницю-Росію". В доповнення вигадали історію довгої дороги "гуманітарного вантажу" аж із Краснодарського краю через Ростов", - додав мер Мелітополя.