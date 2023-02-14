РФ у Запорізькій області викрала близько мільйона тонн зерна за 2022 рік, - мер Мелітополя
Росіяни у 2022 році залізничними вагонами та сотнями фур вивезли із Запорізької області близько мільйона тонн зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"При цьому вони або нахабно пограбували фермерів, або змусили їх продати врожай за безцінь", - йдеться у повідомленні.
Федоров пояснив, що окупанти завезли до хлібокомбінату Василівського району 3.5 тонни зерна і стільки ж цукру для виготовлення "соціального" хліба.
"Тепер у пропагандистських росЗМІ удають благодійників. Ще і приплітають казку про "годувальницю-Росію". В доповнення вигадали історію довгої дороги "гуманітарного вантажу" аж із Краснодарського краю через Ростов", - додав мер Мелітополя.
Нагадаємо, що російські загарбники продовжують вивозити до Сирії зерно, яке викрадають на тимчасово окупованих територіях України.
Окупанти Мелітополя вигадали надскладні умови, щоб аграрії були змушені за безцінь здавати зерно гауляйтеру окупованої частини Запорізької області Євгену Балицькому.
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