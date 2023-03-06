Оккупанты в Запорожской области похищают руду и вывозят ее в порт Мариуполя

Оккупанты продолжают похищать ресурсы и полезные ископаемые на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Находится в районе населенного пункта Малая Белозерка и находится под оккупацией армии РФ. Это одно из самых крупных предприятий в горно-металлургической отрасли Украины.

В ЦНС отметили, что продажей руды занимаются причастные к ФСБ структуры, под патронатом которых происходит разграбление украинских недр.

"Имеем пример типичного поведения империи, которое использует захваченные земли для скачивания ресурсов", - говорится в сообщении.

Россияне почти год назад захватили Запорожский железорудный комбинат, а теперь вывозят руду через порт в Мариуполе.

Напомним, что у россиян есть как минимум пять сценариев для перемещения украинских детей на территорию Российской Федерации.

Россияне начали использовать местную инфраструктуру Запорожской области в собственных целях, в том числе и в целях собственного обогащения.

Россияне в 2022 году железнодорожными вагонами и сотнями фур вывезли из Запорожской области около миллиона тонн зерна.

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