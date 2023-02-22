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В Токмаку росіяни викрадають цивільні автомобілі для продажу запчастин, - Генштаб

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Середа 22 лютого 2023 18:31
В Токмаку росіяни викрадають цивільні автомобілі для продажу запчастин, - Генштаб Фото: роcійські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни почали використовувати місцеву інфраструктуру Запорізької області у власних цілях, у тому ж числі й з метою власного збагачення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Так, на одній із станцій технічного обслуговування у місті Токмак, загарбники не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають на запчастини викрадені у місцевого населення автомобілі для подальшого продажу", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 620 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 145 060 військових.

Тим часом в Мелітополі окупанти змушують школярів писати листи російським військовим.

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