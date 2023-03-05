Кремль розробив п'ять сценаріїв для викрадення українських дітей, - ОП

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радниці-уповноваженої президента з прав дитини Дарії Герасимчук під час виступу на міжнародній конференції "Правосуддя заради перемоги".

"Росіяни мають чітко сплановану політику щодо українських дітей. Їх дії не хаотичні... Вони мають щонайменше п'ять сценаріїв викрадення українських дітей", - сказала Герасимчук.

Зокрема, за її словами, дітей переміщують на територію Росії після вбивства їх батьків чи після розлучення з батьками під час так званої фільтрації. Крім того, дітей вивозять з інтернатних закладів. Також були випадки, коли дітей забирали з родин на захоплених територіях під виглядом оздоровлення у дитячих таборах.

"Росіяни роблять абсолютно все, щоб перешкодити дитині об'єднатися з родиною. Вони одразу забирають у дітей телефони та не дозволяють повідомляти своє місцезнаходження. Дуже складно знайти дитину. Росіяни розпорошують українських дітей по своїй території й постійно пересувають. Щойно ми дізнаємося щось про знаходження дітей, як їх переміщують в іншу частину Росії. Саме тому на сьогодні ми повернули лише 307 дітей з 16 тисяч ",- зазначила вона.

Уповноважена Президента з прав дитини наголосила, що потрібно швидко та ефективно відреагувати на злочин геноциду проти України через українських дітей.

"Наша мета зараз - негайно припинити примусове переміщення та депортацію дітей. Для цього потрібна міжнародна допомога", - додала Герасимчук.