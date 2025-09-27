Окупанти йдуть у плав через річку, щоб просунутися на Сіверському напрямку, - ЗСУ

За його словами, ворог проводить наступальні дії у Серебрянському лісництві, але його там важко знищувати.

"Але українські підрозділи докладають максимум зусиль, аби не давати йому рухатися. Є випадки, коли противник перепливає річку Сіверський Донець, щоб проводити штурм дії в напрямку Серебрянки", - зазначив речник.

Як пояснив Запорожець, росіяни рухаються лісом по одному-двох, не намагаються вступити в бій, а обійти позиції.

"Густота лісу не дає можливості так активно і швидко знищувати противника, адже він постійно рухається, тому оператори БпЛА докладають неабияких зусиль", - заявив він.

Речник додав, що кількість атак зменшилась, але війська РФ не залишили свою мету - закріпитися на околицях Сіверська до початку осінніх дощів.

"Противник іноді має змогу дістатися до околиць, але його ефективно знищують підрозділи, які там перебувають. Ворог намагається використовувати зелені насадження, поки не опало листя, щоб знову ж таки накопичуватися і проводити штурм дії", - пояснив Запорожець.



Фото: Серебрянка на карті боїв (deepstatemap.live)