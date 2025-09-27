ua en ru
ЗСУ зупинили понад 180 атак росіян за добу: оновлені карти боїв

Україна , Субота 27 вересня 2025 08:53
ЗСУ зупинили понад 180 атак росіян за добу: оновлені карти боїв Фото: Генштаб ЗСУ показав нові карти боїв на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

За минулу добу на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Лиманському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4953 обстріли, зокрема 135 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5924 дрони-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну артилерійську систему та один пункт управління ворога.

Ситуація на напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 24 керовані авіаційні бомби, здійснив 208 обстрілів, зокрема 12 - із РСЗВ

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки та у напрямку Дорошівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та у напрямку населеного пункту Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське, а також у бік населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників у районах Григорівки, Виїмки, Переїзного та у напрямку Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано шість боєзіткнень - окупанти намагалися просуватися у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 62 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 27 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Новоселівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха, Калинівське та у напрямку населених пунктів Новогригорівка й Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки ворога у бік населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників у напрямку Антонівського мосту - успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабної війни втратила 1 107 400 солдатів. ЗСУ за добу ліквідували 970 росіян.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна поспілкуватися з командиром однієї з диверсійних груп на псевдо "Ван Торн". Більше про підготовку до операцій, специфіку роботи диверсійних груп та деякі особисті моменти - у нашому матеріалі.

Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
