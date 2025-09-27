Оккупанты идут в плав через реку, чтобы продвинуться на Северском направлении, - ВСУ

По его словам, враг проводит наступательные действия в Серебрянском лесничестве, но его там трудно уничтожать.

"Но украинские подразделения прилагают максимум усилий, чтобы не давать ему двигаться. Есть случаи, когда противник переплывает реку Северский Донец, чтобы проводить штурм действия в направлении Серебрянки", - отметил спикер.

Как пояснил Запорожец, россияне двигаются по лесу по одному-двум, не пытаются вступить в бой, а обойти позиции.

"Густота леса не дает возможности так активно и быстро уничтожать противника, ведь он постоянно движется, поэтому операторы БпЛА прилагают немалые усилия", - заявил он.

Спикер добавил, что количество атак уменьшилось, но войска РФ не оставили свою цель - закрепиться в окрестностях Северска до начала осенних дождей.

"Противник иногда имеет возможность добраться до окраин, но его эффективно уничтожают подразделения, которые там находятся. Враг пытается использовать зеленые насаждения, пока не опали листья, чтобы опять же накапливаться и проводить штурм действия", - пояснил Запорожец.



Фото: Серебрянка на карте боев (deepstatemap.live)