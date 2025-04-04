Окупанти ввели комендантську годину для дітей у Луганській області, - ОДА

Ситуація у Луганській області

Нагадаємо, що в кінці березня Третя штурмова бригада звільнила від російських окупантів населений пункт Надія Сватівського району Луганської області.

Також на початку року, як писав Центр національного спротиву (ЦНС), колаборанти на тимчасово окупованих територіях області шукали людей з обмеженими можливостями й "націоналізовували" їхнє житло через відсутність російського паспорта.

Зокрема нещодавно російські терористи під виглядом "реабілітації" вивезли 39 українських дітей з чотирьох окупованих міст Луганської області вивезли до санаторію у Підмосков'ї.

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