Оккупанты ввели комендантский час для детей в Луганской области, - ОГА

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне приняли так называемый "закон" о введении комендантского часа для несовершеннолетних.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Луганской областной государственной администрации (ОГА).
Как пишет ОГА, в оккупации так называемый "Народный совет "ЛНР" принял "закон", который предусматривает запрет пребывания несовершеннолетних в общественных местах с 22:00 до 06:00.
Комендантский час касается всей оккупированной территории Луганской области. Даже населенных пунктов, которые за 11 лет ни одного дня не были охвачены боевыми действиями.
Напомним, что в конце марта Третья штурмовая бригада освободила от российских оккупантов населенный пункт Надежда Сватовского района Луганской области.
Также в начале года, как писал Центр национального сопротивления (ЦНС), коллаборационисты на временно оккупированных территориях области искали людей с ограниченными возможностями и "национализировали" их жилье из-за отсутствия российского паспорта.
В частности, недавно российские террористы под видом "реабилитации" вывезли 39 украинских детей из четырех оккупированных городов Луганской области в санаторий в Подмосковье.
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