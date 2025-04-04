Оккупанты ввели комендантский час для детей в Луганской области, - ОГА

Как пишет ОГА, в оккупации так называемый "Народный совет "ЛНР" принял "закон", который предусматривает запрет пребывания несовершеннолетних в общественных местах с 22:00 до 06:00.

Комендантский час касается всей оккупированной территории Луганской области. Даже населенных пунктов, которые за 11 лет ни одного дня не были охвачены боевыми действиями.