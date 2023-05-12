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Окупанти втратили кілька позицій недалеко від Бахмута та Соледара, - Deep State

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П'ятниця 12 травня 2023 02:44
Окупанти втратили кілька позицій недалеко від Бахмута та Соледара, - Deep State Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України в ході боїв з російськими загарбниками в Донецькій області змогли вибити окупантів з кількох позицій неподалік Бахмута і Соледара.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оновлені дані інтерактивної карти DeepState.

Зокрема йдеться про втрату військами РФ трьох позицій.

Як свідчать дані карти, противник втратив позицію на південь від Івановського, що розташоване на захід від Бахмута і на південь від Хромового.

Окупанти втратили кілька позицій недалеко від Бахмута та Соледара, - Deep State

Ситуація на фронті на Бахмутському напрямку - війська РФ втратили позицію біля Івановського (фото: скрін deepstatemap.live)

Також бійці ЗСУ вибили російських інтервентів з позиції на південний схід від Ступочок, що знаходиться на захід від тимчасово окупованої Кліщіївки в Бахмутському районі.

Таким чином, видно, що перед підрозділами військ РФ на цій ділянці фронту збільшується ризик охоплення з флангів з боку українських захисників.

Окупанти втратили кілька позицій недалеко від Бахмута та Соледара, - Deep State

Російських окупантів вибили з позицій неподалік Ступочок на Бахмутському напрямку (фото: скрін deepstatemap.live)

Крім того, військові Сил оборони України вибили російських солдатів з позицій біля Білогорівки, що розташоване між Спірним (що східніше) та тимчасово окупованим Соледаром (що західніше).

Окупанти втратили кілька позицій недалеко від Бахмута та Соледара, - Deep State

Війська РФ втратили позицію біля Білогорівки на Бахмутському напрямку (фото: скрін deepstatemap.live)

Раніше військові ЗСУ показали відео, зняте під час штурму позицій 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ під Бахмутом. За даними CNN, найманці ПВК "Вагнера" першими втекли зі своїх позицій у Бахмуті під час контратаки ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що в Бахмуті воїни роти ударних БПЛА "Ахіллес" 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка взяли в полон окупанта завдяки ударному дрону.

Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що війська РФ виснажені постійними штурмами Бахмута, що значно обмежує здатність окупантів у цьому районі захищатися від локальних контратак ЗСУ.

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