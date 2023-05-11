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"Вагнерівці" втекли першими. CNN дізналося подробиці розгрому бригади РФ під Бахмутом

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Україна, Четвер 11 травня 2023 22:25
"Вагнерівці" втекли першими. CNN дізналося подробиці розгрому бригади РФ під Бахмутом Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Найманці ПВК "Вагнера" першими втікли зі своїх позицій у Бахмуті під час контратаки українських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як розповів виданню український військовий, першими хто покинули один з районів Бахмуту були бойовики ПВК "Вагнера". Хоча раніше командир групи найманців Євген Пригожин заявив, що спочатку з поля бою втекли регулярні російські війська.

За словами українського командира першого батальйону 3-ї десантно-штурмової бригади, поки "вагнерівці" залишили свою позицію на південний захід від міста Бахмут, війська 72-ї бригади російської армії залишилися і воювали.

Українець розповів, що його підлеглі застосували HIMARS проти російської піхоти, яка збиралася для посилення позицій. Він додав, що солдати РФ капітулювали лише після того, як потрапили в оточення.

Також, за його підрахунками, загинуло щонайменше 200-300 російських солдатів.

Втеча 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин під час свого відеозвернення заявив про втечу 72-а мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута. Пізніше ж наші воїни підтвердили цю інформацію.

"Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута і "500 трупів" росіян, що залишилися там, - відповідає дійсності", - відзначили військові.

Як заявили в бригаді, за дві доби наші воїни ліквідували 64 окупанти й ще 87 на той момент були "на півдорозі до загибелі". Також було знищено кілька складів боєприпасів ворога, міномети та низку БМП.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЗСУ показали відео, яке було знято під час штурму позицій 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ під Бахмутом. Під час операції наші воїни ліквідували 13 окупантів.

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Бахмут Війна Росії проти України Вагнерівці
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