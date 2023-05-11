ISW: війська РФ у районі Бахмута значно обмежені у здатності захищатися від контратак ЗСУ

Війська РФ мають проблеми з боєздатністю та виснажені постійними штурмами Бахмута, що, зважаючи на все, значно обмежує здатність окупантів у цьому районі захищатися від локальних контратак Сил оборони України.

Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна , посилаючись на звіт ISW .

Експерти вказують на дані кадрів з геолокацією, опубліковані 9 та 10 травня, на яких видно, що військові ЗСУ могли провести успішні обмежені контратаки на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) та на північний захід від Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута) і трохи просунулися у цих районах.

Як заявили українські джерела 9 травня, ЗСУ знищили ворожі 6-ту та 8-у роти 72-ї мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу РФ під Бахмутом і просунулися на 2,6 км вздовж 3-кілометрової лінії фронту в районі.

При цьому в ISW не спостерігали візуального підтвердження цих повідомлень про ширші досягнення Сил оборони України, йдеться у матеріалі.

Відомий російський "воєнкор" заявив 10 травня, що ЗСУ намагалися просунутися далі в зоні відповідальності 4-ї мотострілецької бригади "ЛНРівців" у районі Бахмута після контратак українських військ 9 травня, і що російські ПВКшники запобігли прориву сил ЗСУ.

У Міноборони РФ заявили, що їхні ВДВ стримують дії українських сил на флангах навколо Бахмута.

Раніше експерти ISW оцінювали, що повідомлення про українські контратаки по всій Донецькій області, мабуть, є частиною схеми локальних і обмежених контратак, що триває, йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що поширені проблеми з боєздатністю РФ, загострені продовженням виснажливих нападів у районі Бахмута, ймовірно, значно обмежують здатність загарбників у цьому районі захищатися від локальних українських контратак.

Також експерти зазначили, що 72-а окрема мотострілецька бригада ЗС РФ сама по собі є "символом багатьох ендемічних проблем формування сил, із якими постійно стикаються російські військові".

У публікації нагадується, що ця 72-а російська бригада, що формувалася переважно з добровольців минулого серпня в Оренбурзькій області (РФ) у складі 3-го армійського корпусу, восени 2022 року сильно постраждала в Харківській області під час контрнаступу ЗСУ.

Українські ЗМІ припустили, що уцілілі частини 72-ї окремої мотострілецької бригади могли бути передислоковані до Миколаївської області після контрнаступу Харківської області, де вони колись зазнали втрат під час південного контрнаступу ЗСУ у жовтні 2022 року.

В ISW припускають, що деякі частини 72-ї бригади РФ нещодавно були перекинуті в район Бахмута.

"Очевидне залучення російським військовим командуванням елементів з'єднання, яке зазнало двох поразок поспіль, на Бахмутському напрямку поряд із вже виснаженими елементами "вагнерівців", ймовірно, дає українським силам можливість використовувати обмежені контратаки", - йдеться у звіті.

Ключові висновки