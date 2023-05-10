Втеча російської бригади з-під Бахмуту: в ЗСУ показали відео зі штурму позицій
В ЗСУ показали відео, яке було знято під час штурму позицій 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ під Бахмутом. Під час операції наші воїни ліквідували 13 окупантів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ої окремої штурмової бригади.
Внаслідок бою:
- ліквідовано 13 окупантів;
- поранено 25 окупантів;
- знищено декілька складів ворога з боєкомплектами.
Втеча 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин під час свого відеозвернення заявив про втечу 72-а мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута. Пізніше ж наші воїни підтвердили цю інформацію.
"Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута і "500 трупів" росіян, що залишилися там, - відповідає дійсності", - відзначили військові.
Як заявили в бригаді, за дві доби наші воїни ліквідували 64 окупанти й ще 87 на той момент були "на півдорозі до загибелі". Також було знищено кілька складів боєприпасів ворога, міномети та низку БМП.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.