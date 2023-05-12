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Оккупанты потеряли несколько позиций недалеко от Бахмута и Соледара, - Deep State

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Пятница 12 мая 2023 02:44
Оккупанты потеряли несколько позиций недалеко от Бахмута и Соледара, - Deep State Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины в ходе боев с российскими захватчиками в Донецкой области смогли выбить оккупантов с ряда позиций недалеко от Бахмута и Соледара.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные интерактивной карты DeepState.

В частности, речь идет о потере войсками РФ трех позиций.

Как свидетельствуют данные карты, противник потерял позицию южнее Ивановского, что расположено западнее Бахмута и южнее Хромово.

Оккупанты потеряли несколько позиций недалеко от Бахмута и Соледара, - Deep State

Ситуация на фронте на Бахмутском направлении - войска РФ потеряли позицию возле Ивановского (фото: скрин deepstatemap.live)

Также бойцы ВСУ выбили российских интервентов с позиции юго-восточнее Ступочек, что расположено западнее временно оккупированной Клещиевки в Бахмутском районе.

Таким образом видно, что перед подразделениями войск РФ на этом участке фронта увеличивается риск охвата с флангов со стороны украинских защитников.

Оккупанты потеряли несколько позиций недалеко от Бахмута и Соледара, - Deep State

Российских оккупантов выбили с позиций недалеко от Ступочек на Бахмутском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

Кроме того, военные Сил обороны Украины выбили российских солдат с позиций около Белогоровки, что расположено между Спорным (восточнее) и временно оккупированным Соледаром (западнее).

Оккупанты потеряли несколько позиций недалеко от Бахмута и Соледара, - Deep State

Войска РФ потеряли позицию возле Белогоровки на Бахмутском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

Ранее военные ВСУ показали видео, снятое во время штурма позиций 72-й мотострелковой бригады ВС РФ под Бахмутом. По данным CNN, наемники ЧВК "Вагнера" первыми сбежали со своих позиций в Бахмуте во время контратаки ВСУ.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Бахмуте воины роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен оккупанта благодаря ударному дрону.

Недавно аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что войска РФ истощены постоянными штурмами Бахмута, и это значительно ограничивает способность оккупантов в этом районе защищаться от локальных контратак ВСУ.

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