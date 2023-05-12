Оккупанты потеряли несколько позиций недалеко от Бахмута и Соледара, - Deep State

Силы обороны Украины в ходе боев с российскими захватчиками в Донецкой области смогли выбить оккупантов с ряда позиций недалеко от Бахмута и Соледара.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные интерактивной карты DeepState .

В частности, речь идет о потере войсками РФ трех позиций.

Как свидетельствуют данные карты, противник потерял позицию южнее Ивановского, что расположено западнее Бахмута и южнее Хромово.

Ситуация на фронте на Бахмутском направлении - войска РФ потеряли позицию возле Ивановского (фото: скрин deepstatemap.live)

Также бойцы ВСУ выбили российских интервентов с позиции юго-восточнее Ступочек, что расположено западнее временно оккупированной Клещиевки в Бахмутском районе.

Таким образом видно, что перед подразделениями войск РФ на этом участке фронта увеличивается риск охвата с флангов со стороны украинских защитников.

Российских оккупантов выбили с позиций недалеко от Ступочек на Бахмутском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

Кроме того, военные Сил обороны Украины выбили российских солдат с позиций около Белогоровки, что расположено между Спорным (восточнее) и временно оккупированным Соледаром (западнее).

Войска РФ потеряли позицию возле Белогоровки на Бахмутском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)