Окупанти втекли з Кінбурнської коси? У Силах оборони розповіли про реальну ситуацію

Волошин звернув увагу, що сухопутний зв'язок із Кінбурнською косою забезпечено за рахунок двох доріг. Одна - асфальтована, а друга - "грунтовка", яку використовувати в разі негоди неможливо.

Він додав, що наразі Сили оборони намагаються взяти під вогневий контроль логістичні шляхи на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Це стосується і тих доріг, які ведуть на Кінбурнську косу. На цьому тлі пересування військового транспорту там ускладнене.

"Підрозділи противника дійсно намагаються сховатися від ударів наших дронів, дещо приховати свої позиції. Але говорити, що противник залишає косу - я б не поспішав. Там зараз відбуваються ротаційні заходи ворожих підрозділів, які там стоять і виконують свої завдання", - наголосив речник Сил оборони Півдня.

Фото: Кінбурнська коса на карті (скріншот)

За його словами, на Кінбурнську косу прибуває 78-й окремий мотострілецький полк 58-ї армії РФ. Він замінить 137-й повітряно-десантний полк 106-ї повітряно-десантної дивізії.

"Звичайно, було б дуже добре, якби вони вийшли звідти. Але вони звідти навіть не збираються виходити. Тому необхідно буде докласти зусиль для того, щоб їх знищити і вибити з Кінбурнської коси", - зазначив Волошин.

Чутки про Кінбурнську косу

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) писав про те, що Росія нібито виводить своїх солдатів із північної та західної частин Кінбурнської коси.